واشنطن تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، عن السحب الثاني والثلاثين من مخزون الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا، الذي بدأ منذ آغسطس 2021، بقيمة 450 مليون دولار وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لأوكرانيا اليوم الاثنين.

وقال الوزير الأمريكي -في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين- إن حزمة المساعدة الأمنية هذه تضمن المزيد من الذخيرة لمدافع (هاوتزر وهيمارس) المقدمة من الولايات المتحدة التي تستخدمها أوكرانيا بشكل فعال، بالإضافة إلى المزيد من الأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة الجوية.

وأعلن تقديم مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار لدعم الجهود المستمرة لتقديم المساعدة الطارئة للحفاظ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتشغيلها في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تشنها روسيا.

وأضاف البيان: "تواصل الولايات المتحدة حشد العالم لدعم أوكرانيا. لقد رأينا تضامناً لا يُصدق من حلفائنا وشركائنا. نشيد بأكثر من 50 دولة اجتمعت تضامنًا مع أوكرانيا وهي تدافع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية".

وخلص البيان بالقول: "يمكن لروسيا وحدها أن تنهي حربها اليوم. وإلى أن يتم ذلك، سنقف متحدين مع أوكرانيا طالما أن الأمر يتطلب تعزيز جيشها في ساحة المعركة حتى يكونوا في أقوى موقف ممكن على أي طاولة مفاوضات في المستقبل".

