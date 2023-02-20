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رئيس التحرير
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شريف سعيد: القناة الجديدة تهدف لمواجهة التطرف بالأدلة الوثائقية

صدى البلد

قال المخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ان "الوثائقية مصرية” أول قناة فضائية تروي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث التي شهدتها مصر بمختلف المجالات.

 

 

 

وأضاف شريف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "اخر النهار “ والمُذاع عبر فضائية “النهار”, ان القناة الجديدة رحلة طويلة بدأت منذ 2018 تهدف لنشر كل مايدعم الهوية المصرية ونستهداف المشاهد المصري والعربي لتقديم منتج متنوع لجذب قطاعات جديدة من المشاهدين، ونتمنى أن نقدم تجربة للجميع فى معركة الوعى، بعد أن كان الوعي يتم تقسيمه، ولكن الدولة أولى بروايتها ".
 

 

 القناة تهدف لمواجهة التطرف بالأدلة الوثائقية 

 

وأوضح شريف ، ان القناة الجديدة تهدف لنشر كل التراث الوثائقي الذي تمتلكه مصر بمختلف قطاعاته وتهدف القناة أيضا لمواجهة الفكر المتطرف بالأدلة والوثائق.

 

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