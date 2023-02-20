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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خطة النواب: 202 مليون دولار حصيلة مبادرة استيراد السيارات من الخارج

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

أكد  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم الموافقة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات إلى 5 سنوات مع إعفاء 50% بدون حظر على سيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة بقيمة الجمارك بعد الإعفاء الدول على السيارات غير المعفاة، وفق اتفاقيات موقعة مع مصر أو السيارات غير المعفاة ومد فترة الاستيراد من سنة إلى 5 سنوات.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم السماح إلى 6 شهور بدلا من 4 ساعات، كما أن هناك تيسير للمواطنين بالمقيمين بالدول التي لا تخضع لأي اتفاقيات مع مصر جمركية.

 

وتابع: 42 ألف مواطن مصري مقيم بالخارج قاموا بالتسجيل على المنصة الخاصة باستيراد السيارات للمصريين من الخارج، بقيمة 202 مليون دولار حتى الآن.

 

وأوضح  أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في وافقت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، كما أنه تم إعفاء الأجزاء المستوردة بغرض التصنيع والمنتج النهائى والمنتج المحلى، بالإضافة إلى استعداد 3 شركات عالمية لدخول سوق الهواتف المحمولة في مصر. 

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