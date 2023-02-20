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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرصد السوري: إصابة نحو 470 شخصا من جراء الزلزال الذي ضرب سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان عاجل له منذ قليل، بإصابة 470 شخصًا من جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا منذ ساعات وبلغت قوته أكثر من 6 ريختر.

ومنذ قليل، أفاد التلفزيون السوري بأن السلطات السورية أعلنت إصابة 6 أشخاص جراء الزلزال العنيف الذي ضرب شمال البلاد وجنوب تركيا منذ قليل، وبلغت قوته أكثر من 6 ريختر.

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ونقلت وكالة أنباء سوريا "سانا" عن رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني قوله إنه لم يسقط أي مبنى جراء الهزة الارتدادية خلافًا لما يتم تداوله.

ومنذ قليل، ذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا أنه تم تسجيل 20 هزة ارتدادية زلزالية منذ وقوع الزلزال الجديد في هطاي الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وزاد عدد الهزات، بعدما كان قد ذكر مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، بتسجيل 14 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين بهطاي التركية.

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