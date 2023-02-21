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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشيرنوبل.. تحركات خطيرة للقوات الأوكرانية عند أخطر منطقة نووية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

تجري القوات المسلحة الأوكرانية تدريبات في منطقة تشيرنوبل بالقرب من الحدود البيلاروسية، حسبما قال قائد القوات المشتركة سيرجي ناييف، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف ناييف، أنه ‏لا يوجد حاليا أي تهديد بعمل بري من قبل جمهورية بيلاروسيا، بل أن مستوى التهديد منخفض لكننا استفدنا من الوضع لإجراء تدريبات في منطقة تشيرنوبيل من أجل تعزيز قدراتنا وتعزيز دفاعاتنا.‏

و‏في وقت سابق، أعلنت أوكرانيا مرارا وتكرارا عن تدريبات على الحدود مع بيلاروسيا. 

وكان قد أعلن نائب قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر بافليوك، عن تدريبات حدودية تشمل معدات مدرعة في أواخر يناير. 

وفي 13 فبراير، أصدر جهاز الأمن الأوكراني تقريرا عن تدريبات مكافحة التخريب على طول الحدود، والتي تضمنت معدات عسكرية ومركبات جوية بدون طيار.‏

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