من إيديكس بالإمارات.. شركة روسية تكشف أسرار تزويد الجيش بالأسلحة في أوكرانيا

تقوم شركة روستخ الحكومية الروسية للتكنولوجيا بتطوير أنظمة أسلحة بدقة 100٪ لضرب الأهداف بناء على الخبرة القتالية الحالية.

وقال المكتب الصحفي لشركة روستخ الروسية في معرض إيدكس 2023 الدولي للأسلحة في الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء،‏ إن مدى الأسلحة ودقتها يمثلان أولوية قصوى في الحرب الحديثة، ونحن نسير على طريق إنشاء أنظمة بدقة اشتباك الهدف تقترب من 100٪ ، أي الأسلحة التي تضمن تدمير الهدف المضمون.‏

و‏تركز الشركة الروسية على تزويد الجيش بالأسلحة المتقدمة والمعدات العسكرية والخاصة، خاصة أنظمة الحرب الإلكترونية، والمنصات الجوية بدون طيار وغيرها من المركبات الروبوتية، والدروع، وطائرات الجيل التالي، والاتصالات، والاستطلاع، وأنظمة القيادة والتحكم، وأسلحة الضربات الدقيقة والقدرات ضدها، لافتا إلى أنها تعمل أيضا على تطوير تقنية لتحويل أي معدات عسكرية إلى مركبة روبوتية.‏

‏وأضافت: "على وجه الخصوص، نحن نضبط تكنولوجيا تحويل أي أجهزة محمولة بحرا أو برية أو محمولة جوا، طائرة مقاتلة ، طائرة هليكوبتر ، دبابة ، مركبة قتال مشاة، نظام إطلاق صواريخ متعددة وما إلى ذلك، إلى مركبة روبوتية.

كما ‏تقوم شركات روستخ بطرح جميع الأسلحة المشاركة على نطاق واسع في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمعدل متسارع، مثل أنظمة المدفعية الأنبوبية والصاروخية ، والدروع من مختلف الفئات ، وطائرات الهليكوبتر الهجومية والنقل ، والطائرات الهجومية ، والطائرات المقاتلة ، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ، والأسلحة الصغيرة والذخيرة والعديد من العناصر الأخرى، لافتاه إلى أن العمل يسير بشكل متسارع.

وتابعت الشركة: ‏"تبدأ الوردية الأولى بتجميع الخزانات في الساعة 8 صباحا وتنتهي في الساعة 8 مساء ، تليها تستمر الوردية الثانية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 8 صباحا من اليوم التالي. يستمر هذا كل يوم ، أي لا يتوقف خط تجميع الخزان لمدة دقيقة، وتعمل High Precision Systems في نفس الوضع ، حيث تزود مركبات قتال المشاة وغيرها من المعدات العسكرية".

و‏يقام معرض آيدكس 2023 الدولي للأسلحة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 فبراير، ويتم استيعاب منصة العرض الروسية المتكاملة في جناح منفصل حيث تضم شركات تصنيع الدفاع الروسية الرائدة أكثر من 200 نوع واسع النطاق من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر والمعدات القتالية.‏