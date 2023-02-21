كيفية تجديد رخصة السيارة 2023 .. خدمات مرورية أسهل وأسرع

تجديد رخصة السيارة.. هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين، للوصول على طرق لتجديد رخصة السيارة بأقل مجهود وتوفير للوقت، وهو ما وضعته الدولة المصرية صوب أعينها للوصول إلى خدمة جديدة ومتطورة وسريعة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة الحكومية.

تجديد رخصة السيارة بالانترنت

يرصد صدى البلد في التقرير التالي طريق تجديد رخصة السيارة 2023 بأسهل طرق وأسرع وقت، حيث وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سياسات جديدة في عمليات التحول الرقمي كمثيلاتها من إدارات الوزارة، لتقديم كافة خدماتها دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور توفيرا للوقت وأيضا المجهود.

تجديد رخصة السيارة بدون فحص 2023

تجديد رخصة السيارة بالفحص

وللحصول على خدمات تجديد رخصة السيارة 2023 بأقل وقت ومجهود، يجب الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من هنا، ثم تسجيل الدخول بمستخدم ثم الضغط على دليل الخدمات على يمين الصفحة في الأعلى ثم الذهاب إلى خدمات المرور واختيار خدمة تجديد رخصة مركبة.

موقع وزارة الداخلية

بعد ذلك للحصول على خدمة تجديد رخصة السيارة، يجب إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في: "الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا» - كلمة المرور، ثم تأكيدها - العنوان، والوظيفة، والجنسية - رقم المحمول، والرقم القومي - المقطع الأول لاسم الأم - رقم المصنع - المحافظة، بعد ذلك يتم ادخال رمز التحقق والضغط على سجل الآن، ومن ثم اختيار تجديد رخصة السيارة.

تجديد رخصة السيارة بدون فحص أون لاين

كما سيكون عليك دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويجب معرفة أنه لا يجوز توصيل رخصة السيارة أون لاين، في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

تجديد رخصة السيارة بدون فحص 2023

تجديد رخصة السيارة من المنزل

ويجب عليك إدخال مجموعة من الأوراق المطلوبة منك إدخالها على الموقع الإلكتروني للمرور لإستخراج الرخصة من المنزل، وهي: "صورة بطاقة الرقم القومي سارية - شهادة براءة الذمة - الرخصة السابقة".

ولن تستطيع تجديد رخصة القيادة بشكل إلكتروني في حالة كان السيارة تحتاج إلى الفحص أو إنتهاء مدة الفحص السابقة، ويمكنك في تلك الحالة تجديد رخصة القيادة عن طريق وحدة المرور التابع لها السيارة عن طريق التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك طبقا للموجود فى بطاقة الرقم القومى.

وحدات المرور

ومن ثم يجب شراء ملف تجديد الرخص من المرور بحسب المدة المطلوب تجديدها من سنة إلى ثلاث سنوات، وأخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة واعتمادها من المهندس المختص، وعمل مطابقة البصمة في شباك رخصة الملاكي والرجوع للمهندس لاستكمال الفحص.

وحدات المرور الإلكترونية

طريقة تجديد رخصة السيارة 2023

كما يجب اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، وكذلك أن تكون أرقامها متوافقة مع أرقام الشاسيه، في حالة عدم تحقيق الشرطين ستكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 450 جنيه تقريبا، ثم مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 250 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها، والتوجه لشباك تجديد رخصة الملاكي بعد تجهيز أواراق ملف التجديد و أورنيك الفحص، استمارة الاستعلام أمني وشهادة المخالفات وصورة الرخصة والبطاقة.

وحدات المرور الإلكترونية

وأخيرا مراجعة الورق من الشباك وسيطلب منك تسديد رسوم التجديد في الخزنة والعودة مرة أخرى للموظف، ودفع ضريبة للمركبة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية، ودفع تأمين إجبارى للسيارة، ودفع الرسوم الإضافية مثل ملصق إلكتروني ورسوم تطوير اللوحات المعدنية، وبعد دفع الرسوم المطلوبة يتم الرجوع للموظف بإيصال الدفع سوف يطلب منك انتظار الرخصة الخاصة، ثم استلام الرخصة بعد الانتهاء من تجديدها واستيفاء كافة الأوراق الخاصة بها.

تجديد رخصة السيارة الملاكي

رخصة السيارة 2023

وتتيح الإدارة العامة للمرور لمالكي المركبات بكافة أنواعها، فترة سماح تجديد رخصة السيارة 2022 وهي 30 يومًا، بعد انتهاء رخصة المركبة، ويتم اعتبارها سارية لتسهيل إمكانية تجديدها، ولكن بشرط أن تغطي وثيقة التأمين الاجباري هذه الفترة، وفي حالة تجاوز فترة السماح لتجديد رخصة السيارة، فإنه يتم احتساب غرامة تتراوح قيمتها بين 1000 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا تدفع.

موقع وزارة الداخلية

سعر ترخيص السيارة 2023

وتم تحديد تراخيص السيارات وفقًا لقانون المرور الجديد بـ1800 جنيه كحد أدنى عن في السنة الواحدة، يزداد حسب مدة ترخيص وموديل السيارة و سعتها اللترية، حيث تختلف مصاريف تجديد رخصة السيارة من سيارة إلى أخرى حسب السعة اللترية وسنوات التجديد وغيرها.

موقع وزارة الداخلية

ويختلف رسم الضريبة حسب السعة اللترية للسيارة حيث يتم تحديد رسوم رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سي سي 225 جنيهَا عن العام الواحد، وتزيد رسوم التجديد إلى 350 جنيهًا، للسياراة السعة اللترية الأكثر من 1330 والأقل من 1630 سي سي، و750 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية فيها عن 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي، و3000 جنيه للسيارة ذا السعة اللترية من 1630 إلى من 2030 سي سي 3000 جنيه في السنة الواحدة، أما الفئة الأعلى التي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها إلى 2.5% من قيمة السيارة.

تجديد رخصة السيارة 2023

كما يتم تحديد رسم بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه في السنة الواحدة، ورسم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية يقدر 250 جنيه، ودفع 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية للسيارة قيمة رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ورسوم شراء حقيبة إسعافات أولية، مثلث عاكس يقدر 250 جنيها، وطفاية الحريق بـ 450 جنيها، و400 جنيه رسم تسجيل بيانات صاحب المركبة إلكترونيًا، تدفع عن رسوم شراء حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس.