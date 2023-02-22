رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتاحة امكانية تخفيض الحد الادنى لقيمة اسعار مجموعات الدعم المدرسية ، طبقا لرؤية مديري مديريات التربية والتعليم ومديري الادارات التعليمية و رئيس مجلس الامناء

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، شدد خلالها على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم في الترم الثاني.

خطاب رسمي

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن مجموعات الدعم المدرسي تهدف إلى تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وناقش وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مديري الإدارات التعليمية الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، مؤكداً على أهمية مراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

أسعار مجموعات الدعم للشهادات

المدارس الرسمية : الحد الأدنى 20 جنيها للحصة - الحد الأقصى 80 جنيه للحصة

المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية : الحد الأدنى 30 جنيها للحصة - الحد الاقصى 100 جنيه للحصة

أسعار مجموعات الدعم للنقل

المدارس الرسمية : الحد الأدنى 20 جنيها للحصة - الحد الأقصى 50 جنيه للحصة

المدارس اللغات والخاصة والمعاهد القومية : الحد الأدنى 30 جنيها للحصة - الحد الاقصى 60 جنيه للحصة

وقرر وزير التربية والتعليم تخفيض 50% للطلاب على أسعار مجموعات الدعم لكل من : الطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم ، وأبناء الشهداء ، والأيتام ، والمصابين بعجز كلي