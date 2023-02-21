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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتقدم بهدف ثالث في شباك ليفربول بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي تجمعهما، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هدف ريال مدريد الثالث جاء في الدقيقة 47 بضربة رأسية من إيدير ميليتاو من متابعة للركلة الحرة التي نفذها لوكا مودريتش من الجهة اليسرى.

هدف ليفربول الأول جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق الأوروجواياني داروين نونيز بتسديدة رائعة بالكعب من متابعة لتمريرة محمد صلاح العرضية من الجهة اليمنى.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 14، مستغلًا خطأ فادحًا من تيبو كورتوا في إبعاد الكرة.

وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 20 بتسديدة رائعة من فينيسيوس جونيور من داخل منطقة جزاء ليفربول.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 35، حيث ارتطمت به تمريرة أليسون الخاطئة.

 

تشكيل ليفربول

ويقود محمد صلاح تشكيل ليفربول في مباراة اليوم، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - ستيفان بايتيتش

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.

تشكيل ريال مدريد

وعاد الفرنسي كريم بنزيما لقيادة تشكيل فريقه في مباراة اليوم، بعد غيابه عن المباراة الماضية ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، للإصابة.

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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