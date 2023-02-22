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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

الأهلي والكاف
الأهلي والكاف

كشف محمد مراد الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة حول أزمة المباراة الأخيرة التي جمعت نادي الهلال السوداني والنادي الأهلي.


وأضاف مراد علي قناة “النهار”، ان الكاف لن يتخذ أى إجراء قانوني حول الأزمة الأخيرة بنسبة 70%، مؤكدًا أن هناك كوارث كثيرة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

 

رد الكاف غير المتوقع 

 

وأكد مراد، أن البيان الذي جاء من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لنادي الهلال السوداني لا يوجد به قرار بمنع الجماهير.


 وكان الأهلي قد خسر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة الماضية، على ملعب الهلال، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

 

موقف المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 6 نقاط، ثم الهلال السوداني 3 نقاط، ثم الأهلي والقطن الكاميروني بلا أي نقاط في رصيدهما حتى الآن.

 

مباراة الأهلي يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساء 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث ان إدارة النادي الأهلي تأمل لإبرام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي في بعض المراكز منها رأس الحربة والظهير الأيسر وحراسة المرمى.

 

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