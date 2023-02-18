سنتين في البيت وعامل دعامه.. محمد عباس: الخطيب بيصرف مرتب لي كل شهر

قال محمد عباس نجم النادي الأهلي السابق، انه احب كرة القدم، وكانت موهبته حديث الجميع في هذه الفترة .. لكن اصحاب السوء كانوا سببا في ابتعادي عن استكمال مشواري الكروي.



الخطيب وقف بجانبي

واضاف محمد عباس علي قناة “ام بي سي”، انه تعرض لوعكة صحية، وجلس يعاني من شدة المرض، وقام بتركيب دعامة في القلب اضطر إلي الجلوس في المنزل لمدة عامين دون عمل، ولكن الحمد لله ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وقف معي.



واشار عباس، إلي ان النادي الأهلي ممؤسسة تربوية وإنسانية فلم يتركوني فريسة للمرض، وقرر الخطيب صرف مرتب شهري يعينني علي أعباء ومتطلبات الحياة فنادي الأهلي هو بيتي.



رد الجميل من الكابتن محمود الخطيب

كما دعاني الكابتن محمود الخطيب انا ونجوم كرة القدم لتكريمي في احتفالية رد الجميل ومنهم علي سبيل المثال الكابتن حسن شحاته و محمود حسن و الكابتن الجارم و محمود عوض وكابتن مصطفي رياض وكابتن علي خليل.



