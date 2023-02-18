عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سنتين في البيت وعامل دعامه.. محمد عباس: الخطيب بيصرف مرتب لي كل شهر

الخطيب
الخطيب

قال محمد عباس نجم النادي الأهلي السابق، انه احب كرة القدم، وكانت موهبته حديث الجميع في هذه الفترة .. لكن اصحاب السوء كانوا سببا في ابتعادي عن استكمال مشواري الكروي.
 

الخطيب وقف بجانبي

واضاف محمد عباس علي قناة “ام بي سي”، انه تعرض لوعكة صحية، وجلس يعاني من شدة المرض، وقام بتركيب دعامة في القلب اضطر إلي الجلوس في المنزل لمدة عامين دون عمل، ولكن الحمد لله ان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وقف معي.
 

واشار عباس، إلي ان النادي الأهلي ممؤسسة تربوية وإنسانية فلم يتركوني فريسة للمرض، وقرر الخطيب صرف مرتب شهري يعينني علي أعباء ومتطلبات الحياة فنادي الأهلي هو بيتي.
 

رد الجميل من الكابتن محمود الخطيب

كما دعاني الكابتن محمود الخطيب انا ونجوم كرة القدم لتكريمي في احتفالية رد الجميل ومنهم علي سبيل المثال الكابتن حسن شحاته و محمود حسن و الكابتن الجارم و محمود عوض وكابتن مصطفي رياض وكابتن علي خليل.

 

الخطيب الأهلى كرة القدم حسن شحاته رد الجميل مرتب شهري الحياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

عاجل| هزة أرضية تضرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

تعليق قوي من شوبير على تعادل الزمالك والمريخ السوداني| شاهد

موضوعات متعلقة

رفض احتساب ضربة جزاء.. علقة موت لحكم من لاعبات كرة بالكونغو| فيديو

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

آبل تفوز ببراءة اختراع لتصميم هاتف آيفون جديد قابل للطي

فيديو مدته 80 دقيقة.. لقطات نادرة تظهر لأول مرة لسفينة تيتانيك

كامتشاتكا 1952 .. أعنف الزلازل في تاريخ البشرية | تعرف عليها

رشاوى بالملايين من برشلونة لمسئول حكام الدوري الإسباني|تفاصيل

إيمان أيوب: عبلة كامل الشغل معاها مريح وممثلة عظيمة

محمد صلاح يفتح النار: فاروق جعفر أهلاوي وله مواقف ضد الزمالك

ترشيحاتنا

في الأول من مارس.. مزاد سيارات بجمارك مطار القاهرة الجديد

ملوش علاج .. الصحة تكشف طريقة التعامل مع مريض فيروس ماربورج

الخارجية الإسبانية تدين قطع بلدية برشلونة علاقاتها مع إسرائيل

80 جنيها بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 18 فبراير 2023

هل يحاسب الإنسان على حديث النفس والهواجس ؟.. علي جمعة يجيب

13 يوما تحت الأنقاض.. وفاة الغاني كريستيان أتسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تكره الرومانسية| بتتكسف منها.. تعرف عليها

الحلق عامل قلق ...أحلام تثير ضجة بإطلالتها في حفلها الأخير| شاهد

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ