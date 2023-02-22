صحف السعودية اليوم.. المملكة تحتفل بذكرى يوم تأسيسها قبل 300 عام.. ‏بوتين يدعو للاستعداد لإجراء تجارب نووية.. وشرطة الأخلاق الإيرانية تثير الجدل مجددًا

السعودية تحتفل بذكرى يوم التأسيس قبل 300 عام

‏بوتين يدعو للاستعداد لإجراء تجارب نووية

بايدن: أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا أبداً

وديعة سعودية بمليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني

الممرضون البريطانيون يعلّقون الإضراب بعد موافقة الحكومة على التفاوض

الحرس الثوري الإيراني يطالب بإخفاء ميزانية شرطة الأخلاق

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية والتي نستعرضها في السطور التالية.

فأبرزت صحيفة "عكاظ" احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس اليوم الأربعاء، حيث أعرب مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فسلطت الضوء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإيداع مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي اليمني، وذلك امتداداً لحرص حكومة السعودية على مساندة اليمن، ودعمها المتواصل تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً منها على وقوفها الدائم مع اليمنيين، ومساعدة الحكومة للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد.

وفي الشأن العربي، نقلت صحيفة “سبق”، أنه أصيب 5 عمال بحالات اختناق بسبب حريق كبير، اندلع في معمل لإنتاج الآلات الكهربائية في منطقة الناعمة جنوبي بيروت.

عالميًا، قالت صحيفة "عكاظ"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إمكانية اختبار أسلحة نووية، موضحًا أنها "تلك معلومات متاحة بالفعل".

جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، حيث تابع الرئيس أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة «روس آتوم» بالتالي أن تكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية، إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولاً.

فيما نقلت صحيفة "الرياض"، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا إن "أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارًا لروسيا".

وأكد بايدن متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو أن "ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا".

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أعلن الممرضون البريطانيون، الثلاثاء، تعليق حركتهم الإضرابية بعدما وافقت الحكومة على التفاوض مع النقابات التي تطالب بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.

أما صحيفة “سبق”، فذكرت أن وثائق حصلت عليها شبكة "إيران إنترناشيونال" أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق"، لـ"منع التوترات المحتملة".

والوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعود إلى ديسمبر 2022، وبعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.