عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف السعودية اليوم.. المملكة تحتفل بذكرى يوم تأسيسها قبل 300 عام.. ‏بوتين يدعو للاستعداد لإجراء تجارب نووية.. وشرطة الأخلاق الإيرانية تثير الجدل مجددًا

صحف السعودية
صحف السعودية
  • السعودية تحتفل بذكرى يوم التأسيس قبل 300 عام
  • ‏بوتين يدعو للاستعداد لإجراء تجارب نووية
  • بايدن: أوكرانيا لن تكون أبداً انتصاراً لروسيا أبداً
  • وديعة سعودية بمليار دولار لدعم الاقتصاد اليمني
  • الممرضون البريطانيون يعلّقون الإضراب بعد موافقة الحكومة على التفاوض
  • الحرس الثوري الإيراني يطالب بإخفاء ميزانية شرطة الأخلاق

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والدولية والتي نستعرضها في السطور التالية.

فأبرزت صحيفة "عكاظ" احتفال المملكة بذكرى يوم التأسيس اليوم الأربعاء، حيث أعرب مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء عن الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لثلاثة قرون، وما أرسته من الاستقرار وتحقيق العدل وتلاحم مواطنيها والصمود أمام التحديات، والتطلع لمستقبل مشرق بالنماء والتقدم، وتعزيز الريادة بين أمم وشعوب العالم في شتى مناحي الحياة.

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فسلطت الضوء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بإيداع مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي اليمني، وذلك امتداداً لحرص حكومة السعودية على مساندة اليمن، ودعمها المتواصل تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً منها على وقوفها الدائم مع اليمنيين، ومساعدة الحكومة للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار البلاد.

وفي الشأن العربي، نقلت صحيفة “سبق”، أنه أصيب 5 عمال بحالات اختناق بسبب حريق كبير، اندلع في معمل لإنتاج الآلات الكهربائية في منطقة الناعمة جنوبي بيروت.

عالميًا، قالت صحيفة "عكاظ"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في إمكانية اختبار أسلحة نووية، موضحًا أنها "تلك معلومات متاحة بالفعل".

جاء ذلك خلال خطاب الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، حيث تابع الرئيس أن على وزارة الدفاع الروسية وشركة «روس آتوم» بالتالي أن تكونا على استعداد لاختبار أسلحة نووية، إذا ما قامت الولايات المتحدة بذلك أولاً.

فيما نقلت صحيفة "الرياض"، عن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء في كلمة ألقاها في بولندا قبيل الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا إن "أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارًا لروسيا".

وأكد بايدن متوجّها إلى حشود اجتمعت أمام القلعة الملكية في وارسو أن "ديكتاتورا عازما على إعادة بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا من إرضاخ شعب تواق للحرية، والوحشية لن تسحق أبدا إرادة الأحرار. أوكرانيا لن تكون أبدا انتصارا لروسيا".

ومن صحيفة "الشرق الأوسط"، أعلن الممرضون البريطانيون، الثلاثاء، تعليق حركتهم الإضرابية بعدما وافقت الحكومة على التفاوض مع النقابات التي تطالب بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.

أما صحيفة “سبق”، فذكرت أن وثائق حصلت عليها شبكة "إيران إنترناشيونال" أظهرت أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق"، لـ"منع التوترات المحتملة".

والوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري حول الوضع الاقتصادي في البلاد، ويعود إلى ديسمبر 2022، وبعث به محمد كاظمي، مساعد القائد العام للحرس الثوري، ورئيس منظمة استخبارات الحرس، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

الملك سلمان مجلس الوزراء السعودية الحرس الثوري الإيراني خادم الحرمين الشريفين دولار أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

ترشيحاتنا

مصيره مع الأهلي.. سامي قمصان يكشف أسباب استبعاد برونو سافيو من المباريات

في نفس المنطقة.. زلزال جديد يضرب جنوب تركيا

اقترب من 50 ألف.. رقم صادم لأعداد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

لماذا يلجأ بنكا الأهلي ومصر لطرح شهادات بعائد مرتفع مرة أخرى.. قراءة

رسميا.. تخفيض الحد الادنى لأسعار مجموعات الدعم في المدارس

بقوة 4,4 ريختر.. هزة أرضية عميفة تضرب فلسطين ولبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنتي وروحي.. مفأجاة سارة بشأن الرضيعة عفراء المولودة تحت أتقاض زلزال سوريا

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ