التعليم: الحصة الأولى عن يوم الشهيد 9 مارس بجميع المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص الحصة الأولى يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 للحديث عن يوم الشهيد والمحارب القديم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس : ان هذا القرار لابد من تطبيقه في جميع المدارس لجميع المراحل التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة ان يتم توثيق هذه الحصة بفيديوهات توثيقية

خطاب رسمي

وعلى جانب آخر كان قد اصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المديريات التعليمية والادارات والمدارس شدد خلالها على ضرورة ان تكون الحصة الاولى في الترم الثاني بجميع المدارس عن تضحيات رجال الشرطة وذلك احياءا لذكرى عيد الشرطة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة غرس روح الولاء والانتماء الوطني لدى طلاب المدارس ، وذلك عن طريق مختلف الانشطة التربوية التي تدعم هذا الهدف.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنظيم رحلات مدرسية لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التي تم انجازها في الدولة المصرية مؤخرا .