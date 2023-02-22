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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي يستمع لشرح أحد عارضي معرض سبورتس إكسبو 2023.. فيديو

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

استمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إلى شرح أحد عارضين معرض سبورتس إكسبو 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجنحة معرض  سبورتس إكسبو 2023، في قاعة المنارة، بمركز مصر للمعارض الدولية، عقب افتتاحه للمعرض، اليوم الأربعاء.  

وفي سياق متصل، يضم المعرض مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض إسهامات مختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة، بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية، وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية ومجموعة من مطوري المنتجعات والوكلاء والمستوردين والمصدرين في القطاع الرياضي وتسويق الحقوق الرياضية وإدارة المشروعات والملاعب الرياضية.

واستمع مدبولي لشرح حول المعرض، وأهميته، والمستهدف منه، وما يضمه، وعدد المشاركين به، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والمعنيين.

ويهدف المؤتمر لمخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته، ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي، وبحث سبل تعظيم دور الرياضة في الاقتصاد القومي والتعرف على أحدث الصناعات والاتجاهات العالمية في مجال الرياضة

وتستهدف الفعاليات عرض كافة الأساليب الحديثة في صناعة التدريب الرياضي، والممارسات الجديدة للرياضة، والإعلام الرياضي، إلى جانب الاستراتيجيات الرياضية الجديدة في ضوء ثورة المعلومات والاتصالات.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض سبورتس إكسبو سبورتس إكسبو إكسبو 2023 الرئيس عبد الفتاح السيسي

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