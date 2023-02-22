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أخبار البلد

الحكومة: الدولة عازمة على الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من التجهيزات الرياضية ونماذج الملاعب ومستلزمات اللاعبين لمختلف الرياضات،علي هامش افتتحه لمعرض سبورتس إكسبو .

 حيث زار جناح شركة "منترا" للملابس والمستلزمات الرياضية، الذي يضم أحذية وحقائب رياضية للشباب؛ حيث قدم رئيس الشركة شرحا حول منتجات الشركة من الأحذية الرياضية وجودتها وتنوعها لتلائم احتياجات الشباب والنشء، مؤكدا أنه يتم حاليا التصدير لعدد كبير من الدول.
      
        كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جناحي شركة "ماتركس" و "ريليدر" للأجهزة الرياضية وتجهيزات النوادي الصحية، وكذا جناح شركة "ناسم" لتأهيل المدربين، وقسم شركة "الحسن" للتجهيزات الخاصة بالرياضيين من ذوي الهمم، وأبرزها الكراسي المتحركة ذات التجهيزات الخاصة لممارسة الرياضات، بالإضافة إلى عدد من الأجنحة الأخرى لمجموعة من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال النجيل الصناعي والتي تقوم بالتصدير إلى عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

           وتوقف رئيس الوزراء أمام جناح شركة " كابتكس"، التي توصف بأنها عاصمة النجيل الصناعي في مصر؛ حيث أكد وزير الشباب والرياضة لرئيس الوزراء أن إنشاء مصنع الشركة للنجيل الصناعي يأتي في إطار تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المصنع يشهد نقلة نوعية كبيرة في حجم استثماراته، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على المضي قدماً في الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، بالإضافة لوجود شركات للصيانة على مستوى متميز ووفقا للمقاييس والمعايير العالمية .

           كما زار رئيس الوزراء جناح نادي (النادي) فرع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف التسويق وجذب أعضاء جدد من الوافدين للسكن في العاصمة أو العاملين بها والمترددين عليها، وقدم وزير الشباب والرياضة شرحا حول مكونات النادي وجهود تطويره على أحدث مستوى، من خلال استعراض الماكيت الخاص بفرع النادي بالعاصمة الإدارية، كما تفقد رئيس الوزراء نماذج للملاعب والنوادي الصحية التي ستتواجد في النادي لجذب محبي مختلف اللعبات الرياضية، وخاصة عروض لمجموعة من الفتيات في رياضة البالية.

        كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح المبادرة الرئاسية "دراجتك .. صحتك" وتعرف على نتائج هذه المبادرة وشاهد نماذج للدراجات الهوائية ذات المواصفات الخاصة التي تتيحها المبادرة للشباب والنشء، ضمن خطة الدولة للتشجيع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات، كما زار رئيس الوزراء جناحاً يضم سيارات السباق، والسيارات الكهربائية التي تعد وسيلة انتقال داخل الأندية الرياضية، وتعرف كذلك على التجهيزات الخاصة بإقامة الاستادات الرياضية، وشاهد نماذج "لنشات" تستخدم في الرياضات البحرية.

      وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس مجلس الوزراء عددا من الصالات المخصصة لعرض بعض الأنشطة الرياضية، واللعبات مثل كرة السلة والتنس، وفي هذا الصدد أشار وزير الشباب لرئيس الوزراء إلى أن المعرض يتيح لرواده ممارسة بعض الأنشطة في هذه الصالات، كما تفقد صالة مخصصة للعبة الفوت بوت، التي تمثل دمجا بين اللعبة الشعبية كرة القدم مع التكنولوجيا، وهي مصنعة بالكامل في مصر.

          كما شاهد رئيس الوزراء عرضا لفريق "كيدز شو" التابع للإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة للجمباز الإيقاعي، كما شاهد الدكتور مدبولي عرضا لأحد أبطال التنس من ذوي الهمم وأبدى إعجابه بأدائه، وشجعهم على ممارسة الرياضة.

        وخلال جولته، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا وديا مع إحدى البطلات من ذوي الهمم، وتعرف على النشاط الرياضي الذي تمارسه، وأهمية الرياضة لها، وعبر عن تشجيعه لها، وطالبها بالاستمرار والتحلي بالحماس والشجاعة في الإقدام على ممارسة مختلف الأنشطة وعدم الاقتصار على نشاط معين. 

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