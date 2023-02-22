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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته لبغداد: خروج القوات الأجنبية من العراق ضروري

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

عقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرة الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، خلال الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى العراق.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير خارجية إيران، إن قوة العراق وأمنه من قوتنا وتقدمنا وأمننا، لافتا إلى أن علاقاتنا مع العراق متميزة فنحن شعب واحد في جمهوريتين مستقلتين، هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني ونحن شعب واحد في جغرافيتين مستقلتين.

وأضاف عبد اللهيان: "نرحب بسعي العراق إلى تطوير علاقاته مع الدول العربية ودول المنطقة"، شاكرا جهود العراق لتوسيع الحوار الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن إيران تحترم سيادة العراق وهي داعمة له في تعزيز أمنه واستقراره. 

ولفت إلى أن الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار، مشيرا إلى أن العراق حريص على ألا يكون منطلقا لتهديد الجيران، قائلا: " يجب ألا تكون الأراضي العراقية مصدرا لتهديد أمن دول الجوار بما يشمل إيران".

وعلى جانب آخر، قال وزير الخارجية الإيراني: "اتفقت مع نظيري العراقي على ضرورة الإسراع في حسم ملف التحقيقات الخاص باغتيال قاسم سليماني، وسنزود العراق بمسودة وثيقة تطوير العلاقات بين البلدين".

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كما أيد وزير خارجية إيران قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية من العراق.

وبخصوص الملف النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان، أن الولايات المتحدة تطلق تصريحات متناقضة بشأن الملف النووي وجميع الخيارات متاحة لنا وسنفعل الخطة، لافتا إلى أن إيران لا تسعي لامتلاك قنبلة نووية.

وأضاف وزير خارجية إيران: "نرحب بالدبلوماسية والحوار في حسم الملف النووي والتوصل إلى صيغة قوية ومستدامة"، مشيرا مستعدون لاستئناف المباحثات بشأن الاتفاق النووي.

بالنسبة لدول الجوار، قال وزير الخارجية الإيراني: "نشكر الجهود العراقية على تعزيز الحوار بين طهران والرياض"، لافتا إلى أن إيران تتطلع إلى استئناف العلاقات مع السعودية ومصر.

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