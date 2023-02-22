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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لإدخال المرافق لمشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل ٥٤ قرية و٨٨  تابع بمركز زفتى، حيث وصلت نسبة الإنجاز في مختلف القطاعات إلى ٨٥%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات وموقف إدخال المرافق للمشروعات المنتهية، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، مديري ورؤساء الهيئات والشركات ومندوبي مؤسسة حياة كريمة ودار الهندسة.

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واستعرض محافظ الغربية نسب تنفيذ المشروعات في ٢٢ قطاع، حيث تم الانتهاء من ٣ قطاعات وهي البريد، نقاط الشرطة والكباري وجاري الانتهاء من قطاعات التربية والتعليم، مياه الشرب والإسعاف بنسب تخطت ال  ٩٩% ، بينما قاربت باقي المشروعات على الانتهاء بنسب تنفيذ مرتفعة.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لإدخال المرافق العامة ( الكهرباء، مياه الشرب، الغاز والاتصالات) للمشروعات المنتهية والبالغ عددها ٥٥٨ مشروع من إجمالي ٩٤٣ مشروع يتم تنفيذها في المبادرة.

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ووجه رحمي جميع الشركات والهيئات بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي ومركز ومدينة زفتى، من أجل تذليل كافة العقبات والانتهاء من كافة المشروعات وإدخال المرافق للمشروعات المنتهية منها.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 943 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليار جنيه.

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