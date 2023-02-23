الشلولو..أكلة شعبية بأيادي صعيدية.. تعرف على طريقتها ومكوناتها |شاهد

"توم مطحون وشطة حمرا مطحونة وعصير ليمون وشرائح ليمون وملوخية ناشفة وكوب مياه"، هذه المكونات التي استخدمتها ابنة محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، مروة محمد، لعمل الشلولو، الأكلة الشعبية البسيطة وغير المُكلفة، والتي اشتهرت منذ عامين بأنها تُساهم في تقوية المناعة وتُحارب الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مروة محمد، إن وجبة الشلولو الشهية اشتهرت في صعيد مصر منذ قديم الأزل، لمذاقها الحاد والذي يحبه الصعايدة في طعامهم أكثر من غيرهم بالشعب المصري، حيث أن طعم التوم والليمون والشطة يطغو على طعم الملوخية ما يكسبها مذاقًا خاصًا وشهيًا، لا يتذوقه إلا من يتقبل مكونات هذه الأكلة بشكل عام.

طريقة عمل الشلولو

وأكدت "محمد" في بثًا مُباشرًا على "صدى البلد"، أن الطريقة الأصلية لعمل الشلولو، هي دمج التوم المطحون المضاف له ملح الطعام، مع الملوخية الناشفة حتى يمتزجا جيدًا، ثم يُضاف لهما عصير الليمون ويتم دمجهم حتى يمتزج الخليط جيدًا، ثم يتم إضافة المياه قطرة بقطرة حتى الوصول إلى القوام المطلوب حسب رغبة كل شخص.

ثم يوضع الخليط بطبق التقديم ويُضاف له الشطة الحمراء ويُزين الطبق بشرائح الليمون، وتصبح وجبة الشلولو جاهزة للتناول على سفرة الطعام، "الشلولو ده بقى يتاكل جنبه حتة جبنة خضرا مع بيض بقى وجرجير وطماطم وبألف هنا وشفا.. بأقل تكلفة تعملي غدا حلو لأهل بيتك وفي نفس الوقت شهي ويفتح النفس".

واستكملت حديثها :"الشلولو اشتهرت بأنها علاج لفيروس كورونا في وقت من الأوقات لمكوناتها اللي بتقوي المناعة طبعاً الليمون والتوم.. الفكرة نفسها اتعرفت في الصعيد وخاصة سوهاج وأسيوط اكتر ناس بتعملها بطرق عديدة بس دي طبعا الطريقة الصح لـ الشلولو لأنها مش بيتعملها طشه وكلها بتتعمل على البارد حتى المياه بتكون عاديه مش مغليه ولا سخنه ولا حتى فاترة".