المركزي اللبناني يمدد السماح بشراء كميات غير محدودة من الدولار لنهاية مارس

قال مصرف لبنان المركزي في بيان إنه سيمدد حتى نهاية مارس العمل بقرار يسمح للبنوك التجارية بشراء كميات غير محدودة من الدولار الأميركي على منصة صيرفة التابعة للبنك.

وكان مصرف لبنان مدد في نهاية الشهر الماضي التعميم الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار عبر منصة صيرفة حتى نهاية فبراير شباط الجاري.

وقرر مصرف لبنان مطلع الشهر الجاري تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة إلى 15000 مقابل الدولار من 1507.5.

وفي سياق منفصل، بدأ لبنان بشكل رسمي تسعير البضائع في السوبرماركت بالدولار، واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق السوداء.