بقيمة 1,5 مليار دولار .. تفاصيل طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية

كشفت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، تفاصيل طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية بقيمة 1,5 مليار دولار.

وقالت نيفين منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، إن هذه الصكوك تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية ، وجاء لنا طلبات شراء بقيمة ٦.١ مليار دولار.

وأضاف نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، أن وحققنا الاصدار المطلوب بسعر أقل بمساعدة الكلابات الكثيرة علي الصكوك.

الاقتصاد المصري

وتابعت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، أنه هذا الأمر يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية وقرض صندوق النقد الدولي وسعر مرن للصرف كلها عوامل هامة في تحقيق هذا الأمر.