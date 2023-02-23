المالية: الصكوك الإسلامية أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة

كشف محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، تفاصيل إصدار الصكوك الإسلامية السيادية.

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "الصكوك تعتبر أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

وأضاف محمد حجازي: "السندات عبارة عن قرض تستخدمه الدول لتغطية عجز الموازنات لكن الصكوك تعتبر أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتستخدم في تمويل المشروعات المدرجة في موازنة الدولة ".

وأكمل محمد حجازي :" الشريحة المستهدفة هي شريحة المستثمرين المعنيين بالاستثمار بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ".

ولفت محمد حجازي :" المستثمر الأساسي في الصكوك هو المؤسسات المالية"، مضيفا:" أي إصدار لصكوك او سندات يكون تحت مظلة برنامج ".