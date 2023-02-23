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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: الصكوك الإسلامية أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة

وزير المالية
وزير المالية

كشف محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، تفاصيل إصدار الصكوك الإسلامية السيادية.

 

المالية: الصكوك الإسلامية السيادية أداة تمويلية تتبع مبادئ الشريعة .. فيديو

رغم الظروف العالمية.. الحكومة تنجح في طرح صكوك سيادية لأول مرة.. ونائب وزير المالية: إقبال المستثمرين يؤكد ثقتهم في تنويع مصادر التمويل

وقال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "الصكوك تعتبر أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

 

وأضاف محمد حجازي: "السندات عبارة عن قرض تستخدمه الدول لتغطية عجز الموازنات لكن  الصكوك تعتبر أداة تمويل تتوافق مع مبادئ الشريعة  الإسلامية وتستخدم في تمويل المشروعات المدرجة في موازنة  الدولة ".

 

 وأكمل محمد حجازي :"  الشريحة المستهدفة هي شريحة المستثمرين المعنيين بالاستثمار بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ".

 

 ولفت محمد حجازي :"  المستثمر الأساسي في الصكوك هو المؤسسات المالية"، مضيفا:"  أي إصدار لصكوك او سندات يكون تحت مظلة برنامج ".

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