حمادة هلال يشارك كواليس تصوير "المداح 3"| شاهد

شارك الفنان حمادة هلال، صوراً من كواليس مسلسل “المداح ٣” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهر حمادة هلال من التصوير، عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

يواصل أبطال مسلسل "المداح 3” بطولة الفنان حمادة هلال التصوير استعداد للعرض فى المارثون الرمضاني المقبل وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

وعلم صدى البلد من مصادر خاصة أن أبطال مسلسل "المداح 3 “ سافروا إلى لبنان لتصوير لاستكمال التصوير .

وصور حمادة هلال حتى الآن ما يقرب من 50% من جميع مشاهده في العديد من استديوهات التصوير بمنطقة ابو رواش ومدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير حتي بداية الشهر الكريم.