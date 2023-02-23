بي واي دي أوتو‏ هي شركة تصنيع سيارات ومحركات صينية، تأسست عام 1995 كـ جزء من شركة لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن تحمل الاسم ذاته، ويقع مقرها في شنجن جوانجدونج، وأصدرت شركة بي واي دي العديد من فئات السيارات المختلفة، ونالت على شهرة واسعة بفضل ما تمتلكه طرازاتها من مميزات، ومن ضمن إصداراتها بى واى دى‬F3 موديل 2023، التي تتوافر في سوق السيارات المصري بفئتين مختلفتين في الأسعار والتجهيزات.

سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023

محرك بى واى دى‬F3 موديل 2023

زودت سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتصل سرعة السيارة القصوى الى 180 كم/ساعة، وسعة خزان الوقود الي 50 لتر .

سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023

أبعاد بى واى دى‬F3 موديل 2023

جاءت سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بطول 4533 مم، وعرض 1705 مم، و ارتفاع 1490 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم.

سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023

أنظمة السلامة والأمان في بى واى دى‬F3 موديل 2023

تمتلك سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للاصطفاف، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وأحزمة أمان.

سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023

مواصفات مقصورة بى واى دى‬F3 موديل 2023

تحتوي مقصورة سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023 علي الكثير من التجهيزات منها، تكيف الكتروني، وبارو ستيرنج، قفل مركزى للابواب، وإنذار ضد السرقة، و4 جنوط خارجية، وزجاج كهربائي، ومدخل AUX، ومدخل USB.

سيارة بى واى دى‬F3 موديل 2023

أسعار بى واى دى‬F3 موديل 2023

الفئة الأولى سعرها 360 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها 410 ألف جنيه .