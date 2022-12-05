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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. بي واي دي تكشف عن كورفيت 07 الجديدة |صور

بي واي دي كورفيت
بي واي دي " كورفيت 07 "

تواصل شركة بي واي دي من تعزيز تواجدها بالسوق الصيني، بعد أن كشفت رسميًا عن نسختها الجديدة كورفيت 07، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وظهرت السيارة كورفيت 07 من بي واي دي للمرة الاولى، خلال معرض تشنجدو للسيارات، حيث تتميز باطلالة خارجية انيقة المظهر، لما تقدمة من مفاهيم عصرية تتضمن الهيكل الخارجي، إلى جانب التجهيزات الداخلية، والقدرات الفنية للسيارة.

بي واي دي " كورفيت 07 "

ابرز مواصفات السيارة بي واي دي " كورفيت 07 "

 

تعتمد السيارة كورفيت 07 الجديدة على قاعدة عجلات بطول 2.820 مم، مع ابعاد خارجية بلغت 1.750 مم للارتفاع، مع نسبة طول كلي بلغت 4.820 مم، و 1.920 مم للعرض، بالاضافة إلى جنوط رياضية من 5 اضلاع ذات تصميم هندسي مميز.

بي واي دي " كورفيت 07 "

وتظهر السيارة كورفيت 07 بمقدمة عدوانية الشكل، حيث تضم مصابيح أمامية حادة، وشبكة عصرية تحتوي على اضاءة LED، بالاضافة إلى اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، وسبويلر خلفي مثبت بالناحية العلوية للزجاج، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية LED.

بي واي دي " كورفيت 07 "

دعمت السيارة كورفيت 07 بمحرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، يأتي عبر نسختين الاولى بقوة 137 حصانا مقترن بمحرك كهربائي بالمحاور الامامية ينتج طاقة اجمالية قدرها 197 حصانا وذلك للنسخة DM-i، بينما تتمتع الفئة DM-p بمحرك هجين ايضا بنفس السعة ولكن مقترن بمحركين كهربائيين بقوة اجمالية بلغت 396 حصانا، و 656 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بي واي دي " كورفيت 07 "
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