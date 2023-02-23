عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة مصر.. مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تعقد اجتماعا بواشنطن

صدى البلد

   تعتزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا ، عقد اجتماع في واشنطن اليوم الخميس ، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي .


وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك ، في تصريح اليوم الخميس ، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية ،إنه حضر اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث امكانية مساعدة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ،على استئناف العملية السياسية المؤدية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، مؤكدا أن وزارة الخارجية الألمانية وبعثة ألمانيا في الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في إطار عملية برلين .


و من جهته أوضح المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت كل الأطراف المعنية قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، داعيا لضرورة تضافر الجهود من أجل العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.


و قد أشار في وقت سابق إلى وجود تقارب متزايد في الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.


يذكر أن المبعوث الأممي لليبيا سيقدم إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا ، يوم 27 فبراير الجاري .
 

مجلس الأمن ليبيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي| تفاصيل

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

66 ألف جنيه للدكتور المصري بالسعودية.. الأطباء تكشف عن رواتب أعضائها بالخارج

أطلق عليه العلماء الوحش.. تحذيرات من انفجار بركاني ضخم من تحت الماء

وسائل مواصلات وسكن بالمجان لهولاء الموظفين| تفاصيل

سقوط طائرة على متنها وزير الرياضة الإيراني

الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

صفر افتراضي| تحرير 90 ألفا من الأمية.. ومكافآت مالية للمشاركين في المشروع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبييض أسنانك بدون طبيب في دقيقتين ..أغربها بتناول هذه الفاكهة

جديدة ومميزة.. طريقة عمل النجرسكو بالسبانخ

سريع المفعول ومجرب.. رجيم خارق يحول جسمك لماكينة حرق

كفاية عليه كلمة معلم.. جزار يثير الجدل بوضع فلوس على اللحمة| تفاصيل

فيديو

زلزال ضخم يضرب الصين.. وبيان عاجل من المسح الجيولوجي الأمريكية

مسيرة ناجحة أفسدها المرض.. تدهور الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال نهلة رمضان

انخفاضات تلاحق أسعار الذهب والاستقرار يسيطر على الدولار

صقيع وبرد شديد.. تحذير من حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ