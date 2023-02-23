بمشاركة مصر.. مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا تعقد اجتماعا بواشنطن

تعتزم مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا ، عقد اجتماع في واشنطن اليوم الخميس ، بحضور ممثلين عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وممثلين عن قطر والإمارات وتركيا ومصر والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي .



وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك ، في تصريح اليوم الخميس ، وفقا لوكالة ألأنباء الليبية ،إنه حضر اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن لبحث امكانية مساعدة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ،على استئناف العملية السياسية المؤدية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، مؤكدا أن وزارة الخارجية الألمانية وبعثة ألمانيا في الأمم المتحدة على استعداد للمساهمة في إطار عملية برلين .



و من جهته أوضح المبعوث الأممي لليبيا عبد الله باتيلي، أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت كل الأطراف المعنية قبل مغادرته صوب نيويورك لتقديم إحاطته إلى مجلس الأمن، داعيا لضرورة تضافر الجهود من أجل العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.



و قد أشار في وقت سابق إلى وجود تقارب متزايد في الآراء بين الأطراف الليبية بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.



يذكر أن المبعوث الأممي لليبيا سيقدم إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا ، يوم 27 فبراير الجاري .

