الاتحاد السعودي يعاقب البرازيلي "تاليسكا" بسبب الإساءة للهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، بسبب الإساءة لنادي الهلال.

كان نادي الهلال تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد تاليسكا، بسبب حديث المهاجم في إحدى حلقات “فيلم النصر، بأن نادي الهلال حقق بطولاته وألقابه بمساعدة التحكيم.

وقررت لجنة الانضباط تغريم تاليسكا 60 ألف ريال سعودي، مع تحذير اللاعب بعدم الإساءة للهلال مجددا وإثارة الرأي العام.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق معاقبة مترجم نادي النصر مكرم منصوري بالإيقاف 5 مباريات مع تعريمه 50 ألف ريال سعودي، بسبب تسجيل جلسة الاستماع للبرازيلي تاليسكا، رغم سرية الجلسة.

وغرمت لجنة الانضباط الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر 30 ألف ريال سعودي، بسبب عدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية خلال مباراة التعاون.