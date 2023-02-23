دولة عربية تعاني نقصًا حادًا في الغذاء

حذر وزير التجارة العراقي ، أثير الغريري، اليوم؛ الخميس، من عدم إقرار موازنة 2023؛ مبينا أن عدم الإقرار يهدد العراق بنقص في الغذاء خلال ابريل المقبل.



وبدوره؛ ذكر عضو اللجنة الاقتصادية النيابية بـ العراق ، سوران عمر سعيد، إن وزير التجارة أثير داود الغريري ذكر خلال اجتماعه مع اللجنة الاقتصادية والتجارية والصناعية بحضور جميع المديرين العامين للوزارة لمناقشة عدد من القضايا الجارية، أن "هذا العام ستكون بطاقة المواد الغذائية للعراق كلها الكترونية وبامكان المواطنين مراقبة الأمور من هواتفهم المحمولة في الاعمال المتعلقة بالتسجيل ووصول الحصص الغذائية والمراقبة الكاملة لنوع الغذاء والوكيل".



وبين النائب ان اللجنة الاقتصادية طلبت الموافقة من البرلمان على الموازنة"، مشيرا إلى ان الوزير الغريري أكد أنه "من الضروري ان يقر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ خارج 1/12 من موازنة 2021 لوزارة التجارة، وإلا فإننا سنواجه نقص الدقيق والحصص الغذائية في أبريل المقبل".

فيما بين الوزير العراقي أنه سيتم وضع المزيد من الضوابط والرقابة على تسجيل الشركات وسيتم تغيير نظام تأسيسها.