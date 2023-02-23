نجمة أزمة منتصف العمر تُغنّي "عودة" لـ حميد الشاعري

تخوض النجمة هند عبد الحليم أولى تجاربها الغنائية ومن خلال أغنية "عودة" الشهيرة للنجم حميد الشاعري مع توزيع جديد لمحمد عامر، حيث أطلقتها اليوم على منصة أنغامي، ونشرت هند جزءا بسيطا من الأغنية على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وعبّرت "أغنية عودة قريّبة جدًا على قلبي.. نوستالجيا مع حتة مودرن".

وكانت هند عبد الحليم قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرض مسلسل أزمة منتصف العمر، وتصدرت تريند جوجل أكثر مرة، وحظي المسلسل بردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري.

وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان. كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.