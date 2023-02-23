مع الكينج.. محمد منير يقبل رأس جورج وسوف.. شاهد

نشر المطرب جورج وسوف، صورًا تجمعه مع الكينج محمد منير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد منير في الصور وهو يقبل رأس جورج وسوف، وعلق جورج وسوف علي الصور، كاتبًا: “مع الكينج”.

وكان قد عبّر المطرب جورج وسوف، عن سعادته بولادة حفيدة له، وذلك بعد أزمة وفاة نجله وديع.

ونشر جورج وسوف، صورة له مع حفيدته أميا وسوف، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل .. أميا وسوف .. 14/2/2023”.

يذكر أن طرح المطرب جورج وسوف اغنيته التي أعدها خصيصا لنجله الراحل عبر حسابه على انستجرام.