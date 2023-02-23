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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع الكينج.. محمد منير يقبل رأس جورج وسوف.. شاهد

جورج وسوف ومحمد منير
جورج وسوف ومحمد منير

نشر المطرب جورج وسوف، صورًا تجمعه مع الكينج محمد منير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهر محمد منير في الصور وهو يقبل رأس جورج وسوف، وعلق جورج وسوف علي الصور، كاتبًا: “مع الكينج”.

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بعد وفاة نجله.. جورج وسوف يرزق بحفيدة

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إلى حبيبي.. جورج وسوف يهدي نجله الراحل أغنية نص عمري

وكان قد عبّر المطرب جورج وسوف، عن سعادته بولادة حفيدة له، وذلك بعد أزمة وفاة نجله وديع.

 

ونشر جورج وسوف، صورة له مع حفيدته أميا وسوف، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلاً: "ويبقى في الحياة فسحات من الأمل .. أميا وسوف .. 14/2/2023”.

يذكر أن طرح المطرب جورج وسوف اغنيته التي أعدها خصيصا لنجله الراحل عبر حسابه على انستجرام.

المطرب جورج وسوف جورج وسوف الكينج محمد منير محمد منير جورج وسوف ومحمد منير

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