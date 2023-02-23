تقسيمة فنية فى مران الزمالك برادس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت التقسيمة الفنية تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه أسامه نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المدربين المساعدين، وتم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس ظهر اليوم استعدادا لخوض مباراة الترجي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.