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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| طليق نسرين طافش يثير الجدل بظهور رومانسي صادم.. حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها بدون حجاب

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

هي ولا فتاة جديدة .. طليق نسرين طافش يثير الجدل بظهور رومانسي صادم

أثار شريف شرقاوي، طليق الفنانة نسرين طافش، الجدل بنشره صورة مع فتاة، احتار الجمهور في شكلها، فالبعض اعتقد أنها الفنانة نسرين طافش زوجته السابقة وآخرون قالوا إنها فتاة جديدة، وظهرت معه بفيديو قصير رومانسي عبر إنستجرام وهي تقبّله. 

بدون حجاب .. حلا شيحة تصدم جمهورها في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها بصورة من غير حجاب نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وصدمت بها جمهورها. 

رد صادم .. نسرين طافش تعلق على طلاقها لأول مرة

علقت الفنانة نسرين طافش على تجربة زواجها الأخيرة وطلاقها لأول مرة من خلال حلولها ضيفة فى أحد البرامج عبر يوتيوب.

مع الكينج.. محمد منير يقبل رأس جورج وسوف.. شاهد

نشر المطرب جورج وسوف، صورًا تجمعه مع الكينج محمد منير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

أحمد فهمي يتعاقد على تقديم الرجل العناب مع السبكي

أعلن الفنان أحمد فهمي عن تعاقده مع المنتج أحمد فهمي لتقديم فيلم الرجل العناب، وذلك عقب انتهاء تصويره لفيلمه الجديد مستر EX. 

الفنانة نسرين طافش جورج وسوف الكينج محمد منير حجاب حلا شيحة الفنانة حلا شيحة

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