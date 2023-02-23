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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رد صادم .. نسرين طافش تعلق على طلاقها لأول مرة

نسرين طافش
نسرين طافش

علقت الفنانة نسرين طافش على تجربة زواجها الأخيرة وطلاقها لأول مرة من خلال حلولها ضيفة فى أحد البرامج عبر يوتيوب.

وأكدت أنه لا يوجد طلاق هين، لكن الحياة تجارب لنتعلم ونعاود التجربة، وكلنا في بداية أي علاقة يكون لدينا آمال وتوقعات ونوايا جميلة، وبعدها يظهر إن كان هناك تفاهم أم لا.

اعتبرت الفنانة السورية نسرين طافش أن الزلزال الذي ضرب بعض المدن السورية منذ أيام "صدمة كبيرة" خاصة فى ظل العديد من الأزمات التى يتعرض لها الشعب السورى.

ودخلت طافش فى نوبة بكاء شديدة خلال حوارها مع  برنامج "Podcast with Nayla"، مؤكدة أنها تحاول، التماسك منذ معرفتها بحدوث الزلزال والضحايا الذين سقطوا بسببه.

الشعب السوري

وأوضحت نسرين طافش، أن ما تعرض له الشعب السورى إثر الزلزال غاية فى الصعوبة، لافتة إلى أنها بمجرد استيقاظها عرفت بشأن الزلزال من أختها.

وأضافت نسرين طافش معلقة على صور الزلزال والضحايا قائلة:" مناظر كانت بشعة وحاجة تقهر بشوف شوارع مدمرة انا كنت بعدي منها".

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