إبراهيم عيسى: الحكومة مهتمة بالنقاش المجتمعي وتقدم تصورات واستراتيجيات

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بنشاط الحكومة للمشاركات المجتمعية من خلال تدشين منصة للمشاركة المجتمعية كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، موضحا أن الحكومة توجه دعوة للمواطنين عبر خبرائهم ومتخصصيهم للدخول في حوار عبر هذه المنصة.

وأضاف الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن هذا النقاش المجتمعي مطروح منذ 8 ديسمبر الماضي، مؤكدا أن لدينا حكومة مصرية مهتمة بالحوار والنقاش وتعمل تصورات وسياسات واستراتيجيات بحوارات مع المتخصصين والمفكرين والأسماء المهتمة والمعنية بشئون بلدها.

الواقع المصري

وأوضح: "احنا من حيث الشكل في مشكلة في الواقع المصري وزمان كان طول الوقت كان في حرص من الدولة المصرية على تستيف الورق واهتمام كبير بالشكل ومش مهم الموضوع وهذا هو الوضع طوال سبعين سنة، ويبدو أنه حتى بقى في مشكلة في الشكل وبلاش نندهش في المضمون والمحتوى ومحتاجين نعيد الاعتبار للشكل".