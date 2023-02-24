عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني بمراكز الشباب فى القليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الورش التدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بإجمالي ٢٠ ورشة تدريبية. 

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة وترميم كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية: تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى نموذجية

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر.


وأشار الى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات ايجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه ، مضيفا أنه فى نهاية الورش التدريبية تم الخروج بعدة مبادرات من قبل الطلائع والشباب المشارك ،  ويتم تسجيل المتميزين منهم لإشتراكهم فى مؤتمر قومى تنفذه وزارة الشباب والرياضة وذلك بعد الانتهاء من تلك الورش لعرض المخرجات على السيد وزير الشباب  والسادة المسئولين لحصولهم على فرص الاختبار كمدربين جدد بالبرنامج .

القليوبية وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع القمامة وترميم كوبري الثلاجة بشبرا الخيمة.. صور

محافظ القليوبية: تطوير منطقة العكرشة الصناعية وتحويلها إلى نموذجية

12 ميدالية لطلاب بنها فى بطولة الجامعات للكونغ فو.. صور

قرية بلا فقر.. تسليم مشروعات لـ 151 من مستفيدي تكافل وكرامة في القليوبية

ترشيحاتنا

الإتنين والخميس.. تفاصيل زلازل مصر الأخيرة ورسالة للمواطنين من البحوث الفلكية

الحق اشتري| الجرام أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب الآن

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-2- 2023

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ