ختام الورش التدريبية لبرنامج التعليم المدني بمراكز الشباب فى القليوبية

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية الورش التدريبية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بإجمالي ٢٠ ورشة تدريبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر.



وأشار الى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات ايجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه ، مضيفا أنه فى نهاية الورش التدريبية تم الخروج بعدة مبادرات من قبل الطلائع والشباب المشارك ، ويتم تسجيل المتميزين منهم لإشتراكهم فى مؤتمر قومى تنفذه وزارة الشباب والرياضة وذلك بعد الانتهاء من تلك الورش لعرض المخرجات على السيد وزير الشباب والسادة المسئولين لحصولهم على فرص الاختبار كمدربين جدد بالبرنامج .