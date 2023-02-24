محافظ الإسكندرية: رفع كفاءة الطرق لتخفيف العبء عن المواطنين

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة الطرق وإعادة الشئ لأصله وترميم الشوارع المتهالكة استجابة لشكاوى المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

أعلن حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة عن رفع أعمال رفع كفاءة وإعادة الشئ لأصله بشارع الفادى من ناحية الذراع البحرى وكذلك تمهيد الطريق الرابط بين طريق إسكندرية مطروح والطريق الدولي لتحقيق السيولة المرورية واستجابة لشكاوى المواطنين.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب اعمال إعاده الشئ لأصله لمسارات مشروعات شركه إسكندرية لتوزيع الكهرباء بشوارع ابن سالم مع عبد الكريم من البيهقي، المكس أمام مدرسة الورديان الثانوية الصناعية ، نقطه شرطة الورديان ، أمام باب ميناء ٥ وكوبري النوبارية، الأمير لؤلؤ، شارع التوفيقية بجوار سور مخازن شركة الكهرباء مع محور المحمودية البطئ ، أمام مدرسة كرموز المشتركة، مستشفى صدر كرموز منطقة وابور الجاز.

وأكد الشريف على جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالاستمرار في رفع كفاءة جميع الطرق الأكثر احتياجا وترميم الشوارع المتهالكة بشوارع الثغر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.