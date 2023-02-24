المركز الأشعري يعقد لقاءً تثقيفيًا للوعاظ ومدرسي المعاهد الأزهرية بالغردقة

عقد مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف لقاءًا تثقيفيا لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف ومدرسي المعاهد الأزهرية بمدينة الغردقة، لمناقشة مجموعة من القضايا المستحدثة وكيفية التعامل معها من واقع المنهج الأشعري.



حاضر في اللقاء د. عبد الفتاح العواري رئيس المركز، والدكتور يسري جعفر ناب رئيس المركز، حيث ناقش المحاضرون مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالمنهج الدعوي للوعاظ والواعظات، والمنهج العلمي والتعليمي للعاملين بالمعاهد الأزهرية بما يحقق الدراية الكافية بالواقع المتغير، والكشف عن المفاهيم الخاطئة التي تروجها التيارات المتشددة والحداثية الجديدة.