رانيا علواني: أتعرض للتحرش..ولم أحصل على هدايا أثناء تواجدي في مجلس الأهلي

قالت بطلة السباحة العالمي رانيا علواني : لم أحصل على هدايا أثناء وجودي بالنادي الأهلي و هنأت بالفعل حازم إمام بفوز الزمالك بالدوري والأهلاوية زعلوا مني.



واضافت رانيا علواني خلال لقائها مع ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة : حصل " تنشنة " بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلا منه احدى اجتماعات افريقيا بتكليف من الخطيب.



وأشارت رانيا علواني : شئ مؤسف من يتنازل عن جنسيته في الألعاب الفردية كما أن محمد صلاح موهوب و" فيه زيه كتير في مصر ".



واوضحت رانيا علواني : أتمنى عودة رياضة المدارس والجامعات و المجتهد يتفوق على الموهوب في الألعاب الفردية كما أن الكشافة لهم دور في ازاحة الستار عن الموهوبين.

كنت اتجاهله



وقالت رانيا علواني : تعرضت للتحرش اللفظي وكنت اتجاهله اما الان فاعنفه مضيفة : لست مغرورة وما يقال حول اثارتي للجدل لان الناس لا تعرف شخصيتي.