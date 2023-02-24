عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا علواني: أتعرض للتحرش..ولم أحصل على هدايا أثناء تواجدي في مجلس الأهلي

بطلة السباحة العالمي
بطلة السباحة العالمي رانيا علواني

قالت بطلة السباحة العالمي  رانيا علواني : لم أحصل على هدايا أثناء وجودي بالنادي الأهلي و هنأت بالفعل حازم إمام بفوز الزمالك بالدوري والأهلاوية زعلوا مني.


واضافت رانيا علواني خلال لقائها مع ايمان ابو طالب في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة :  حصل " تنشنة " بيني وبين عمرو فهمي لحضوري بدلا منه احدى اجتماعات افريقيا بتكليف من الخطيب.


وأشارت رانيا علواني : شئ مؤسف من يتنازل عن جنسيته في الألعاب الفردية كما أن  محمد صلاح موهوب و" فيه زيه كتير في مصر ". 


واوضحت رانيا علواني : أتمنى عودة رياضة المدارس والجامعات و المجتهد يتفوق على الموهوب في الألعاب الفردية كما أن الكشافة لهم دور في ازاحة الستار عن الموهوبين.

 

كنت اتجاهله


وقالت رانيا علواني : تعرضت للتحرش اللفظي وكنت اتجاهله اما الان فاعنفه مضيفة :  لست مغرورة وما يقال حول اثارتي للجدل لان الناس لا تعرف شخصيتي.

رانيا علواني النادي الأهلي الزمالك رياضة المدارس محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل لكولر .. استبعاد 7 لاعبين من مواجهة صن داونز

طلب عاجل من الزمالك للكاف قبل مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

الكيلو بـ 14.5 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأرز خلال أيام

تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي أمام صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

وجهة جديدة.. فرج عامر يُفجّر مفاجأة عن مستقبل محمود كهربا.. تفاصيل

رسالة تثير الجدل .. زوجة تطلب إجازة من شغل البيت والردّ صادم

خسائر فادحة.. أسعار الذهب تواصل مسلسل التراجع في مصر اليوم

شاهد.. رد فعل خالد الغندور بعد تأزم مجموعة الزمالك بأبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في الوقت الحالي.. ونجري تحليلا للبيانات للتأكد

عليّ 30 يوما من سنوات ماضية.. هل يمكن قضاؤها بصيام شعبان كاملا

جامبيا تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب بالفوز على زامبيا

لوحة لابنة فنان شهير للبيع بـ 24 مليون دولار

مدرب ليفربول يتعرض لحادث سير

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد سحرية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول موزة قبل النوم؟

مفاجأة للرجال .. مشروب يزيد الخصوبة وهرمون الذكورة | الكل فاكره ضار

ظهرت بملابس فاطمة كشري.. الإعلامية فرح تتعرض لانتقادات بسبب خطوبة عمرو راضي

عضها في ضهرها .. آثار اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية بعد سجنه

فيديو

عريسها تركها ليلة زفافها.. صراخ وبكاء عروس داخل صالون تجميل بسبب ياسمين عز

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

كنت بتشاهد كل يوم.. محطات قاسية قبل براءة سيدة الدقهلية وتقلع البدلة الحمراء

البرازيلي روضتها.. تراجع أسعار الدواجن بشكل كبير في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ