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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البحوث الفلكية:زلزال السويس كان محسوسا وليس له علاقة بما حدث بتركيا وسوريا

زلزال
زلزال

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ مساعد الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يصعب التوقع بحدوث الزلزال والنشاط الزلزالي في مصر، والزلزال 4.1 على مقياس ريختر يصنف من الزلزال الخفيفية، ونوعية هذه الزلازل غير مؤثرة على المنطقة.

وأضاف "العرب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة"، أن دائمًا ما يحدث زلازل في منطقة خليج السويس بمثل هذه القوة التي تعرضت لها السويس أمس، موضحًا أن طول الصدع يعني نشاط الزلازل بقوة كبيرة على مقياس ريختر، كما أن داخل خليج السويس حدثت زلازل بقوة وصلت لـ5 ريختر.

 

 لم تؤثر أي ضرر

وتابع: هذا الزلزال كان محسوس بدرجة كبيرة، لكنها لم تؤثر أي ضرر أو دمار، حتى لو زادت المدة الزمنية، مؤكدًا أن قوة الزلزال مرتبطة بالمدى الزمني لوقت حدوث الزلزال، متابعًا: "ليس له أي علاقة بزلزال تركيا وسوريا.. التكوين الجيولوجي لمصر يختلف عن باقي الدول".

المعهد القومي للبحوث الفلكية الزلازل إبراهيم عيسى مقياس ريختر البحوث الفلكية

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