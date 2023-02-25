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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع مسابقة أنت النجم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع اليوم  جامعة حلوان  مسابقة أنت_ النجم والتى تنظمها الجامعة للموهوبين فى المجالات الفنية والثقافية، حيث تقام المسابقة على 4 مراحل. 

 

وكشفت إدارة رعاية شباب جامعة حلوان أنه يتم  التنافس  بالمسابقة بين المجالات التالية: 

‎1- الفنون التشكيلية (الرسم - التصوير الزيتى – النحت – الأشغال الفنية – الجرافيك).

‎2- الموسيقى والغناء (الغناء الفردى (شرقى - غربي) – العزف الفردى – التأليف الموسيقى - التلحين).

‎3- المسرح (التمثيل المسرى الفردى – إستاند أب كوميدى - البانتومايم).

‎4- المجالات الثقافية (الشعر (فصحى – عامى – غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي – المقال - الدورى الثقافى - الإنشاد الدينى - المراسل - صحف الحائط والخط العربي).

‎وبدأت المرحلة الأولى (مرحلة التقدم للمسابقة) ويقوم كل طالب بالتسجيل على الرابط الإلكترونى الخاص بالمسابقة 

‎ونوهت إدارة رعاية الشباب بكليات جامعة حلوان ان مجال المشاركة وملئ الإستمارة الورقية وتقديمها للإدارة العامة لرعاية الشباب وتستمر تلك المرحلة حتى نهاية الفصل الدراسى الأول.

جامعة حلوان الفصل الدراسي مسابقة Jobs Education

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