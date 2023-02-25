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مدير مكتبة الإسكندرية: لدينا 2000 زائر يوميا والاعتماد على القراءة يواجه التطرف

أحمد زايد، مدير مكتبة
أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية

علق أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وأستاذ علم الإجتماع بكلية الأداب جامعة القاهرة سابقًا، على مشروع تطوير مكتبة الإسكندرية من خلال الاعتماد على تراث الإنسانية، موضحًا أنها محاولة لتكوين العقل المصري المدني، بدلًا من التوجه للخرافات والتطرف الفكري والديني.

وأوضح "زايد"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة"، أننا نحتاج لدعم ثقافة القراءة في مصر، وهناك بعض الشباب يفضلون القراءة، مؤكدًا أنه ولابد من التوسع في الكتلة الشبابية التي تريد القراءة، كما أنه لابد من الاعتماد على القراءة لبناء العقل بدلًا من متاهات الماضي والتطرف والبعد عن العقل، من خلال الاعتماد في البداية على الكتب التأسيسية للتراث الإنساني.

 

لابد أن تكون الكتابة بأسلوب بسيط

وأضاف أن مكتبة الأسكندرية يدخلها 2000 شخص يوميًا، موضحًا أنه لابد أن تكون الكتابة بأسلوب بسيط بدلًا من الأسلوب الأكاديمي، ويتم إضافة بعد الصور في الكتب، وهناك فيلم عن الشخصية التي يتحدث عنه الكتاب، حتى نزيد الوسائط المختلفة في توصيل المعلومات والأفكار، منوهًا بان سلسلة تراث الإنسانية صدر منها حتى الآن 15 مطبوعة موجهة للشباب.

مكتبة الاسكندرية جامعة القاهرة حديث القاهرة إبراهيم عيسى القراءة

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