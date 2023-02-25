بيان عاجل من بايدن بشأن تسليم أوكرانيا مقاتلات إف-16

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تستبعد إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا في الوقت الراهن. مؤكدًا أن تلك المقاتلات ليس لديها قدرات أساسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أكد في وقت سابق، أن تسليم مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا مسألة "طويلة الأمد"، مشددًا على أن دبابات أبرامز "لا معنى لها في أوكرانيا"، وأن الولايات المتحدة ستنقل دفعة من هذه الدبابات إلى أوكرانيا لأن ذلك كان شرطا لقيام ألمانيا بتقديم دبابات لكييف.

حزمة مساعدات جديدة

والجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة في مواجهة الهجمات الروسية، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى خطة، بحسب مسودة أولية، لتقديم 300 مليون دولار إلى مولدوفا، لمساعدتها على تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الأموال المخصصة للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا سوف تساعد على إبقاء المدارس مفتوحة وتشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات وتدفئة المنازل والملاجئ في أنحاء البلاد".

وأضاف أن "هذه الأموال ضرورية لأوكرانيا لأنها تدافع عن نفسها ضد روسيا، كما أنها تضمن استمرار الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ".

قدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدار العام الماضي مساعدات أمنية حاسمة أحدثت فارقا فعليا في ساحة المعركة وساعدت الشعب الأوكراني.

كما قدمت أكثر من مليون طلقة ذخيرة للمدفعية وأكثر من 100 ألف طلقة ذخيرة دبابات عيار 125 ملم 100 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة الخفيفة.

وقدمت أيضا مروحيات وسفن دفاع ساحلية بدون قبطان وأنظمة ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار.

وأطلقت الولايات المتحدة أيضا بالعمل مع الشركاء الأوروبيين وأوكرانيا مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، وهي تحالف من 50 دولة شريكة عززت تنسيقا لعمليات تسليم المساعدات الأمنية لمساعدة الشعب الأوكراني في حربه.

وقد التزم أعضاء المجموعة معا بتقديم 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية، بما في ذلك 700 دبابة وآلاف الآليات المدرعة الأخرى وأكثر من ألف نظام مدفعية وأكثر من مليوني طلقة من ذخيرة المدفعية وأكثر من 50 نظاما متطورا لإطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للسفن والهجمات الجوية.