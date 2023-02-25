اليوم .. إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالقليوبية

تنظم مديرية الصحة بالقليوبية اليوم السبت فعاليات الحملة التنشيطية من حقك تنظمى لتنظيم الأسرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



وقال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه من المقرر أن تنطلق اليوم السبت 25 فبراير الجاري الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "من حقك تنظمي"، التي تُطلقها إدارة تنظيم الأسرة بمحافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبناء على توجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن الحملة تنطلق تحت إشراف الدكتورة نوال عمران، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية وبالعيادات المتنقلة، حيث تبدأ الحملة فعالياتها اليوم السبت 25 فبراير الجاري حتي 8 مارس المقبل على مرحلتين ويتم الكشف وصرف جميع الوسائل بالمجان.

وتابع أن المرحلة الأولى بالحملة، تنطلق اعتباراً من السبت 25 فبراير الجاري حتى الأول من مارس المقبل بالإدارات الصحية، "بنها، كفر شكر، قها، الخانكة، شبرا شرق، القناطر الخيرية"، كما ا تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من 4 مارس المقبل حتى 8 مارس المقبل بالإدارات الصحية، "طوخ، قليوب، العبور، شبرا غرب، شبين القناطر"، ويتم تقديم الخدمات بالمجان بجانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة

