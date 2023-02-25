انطلاق اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر و3 دول عربية بعمان

انطلقت اليوم - السبت - اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان ، بمشاركة رؤساء واعضاء اللجنة من الدول الاربع والتي يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ويضم الوفد المصرى، جانب رؤساء وممثلي شركات القطاع الخاص من الدول الأربع لبحث المشروعات المطروحة في اطار الشراكة

وتشمل قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة تمهيداً لعرضها واعتمادها خلال فعاليات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية المقرر انعقادها غداً الأحد بعمان برئاسة وزراء الصناعة بالدول الاربع .