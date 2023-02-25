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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: دعم المحاصيل الاستراتيجية هو البديل الرئيسي للمزارع

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن دعم المحاصيل الاستراتيجية يعد من البدائل الملائمة وهذا هو البديل الرئيسي لدعم المزارع لتوجه مجتمعى ثابت وهذا كان منذ الأزمة العالمية في 2008.

 

أسعار المحاصيل بالطن

 

وأضاف "أشرف كمال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"صباحنا مصري" المذاع على فضائية “المصرية”، أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الصحفى منذ يومين، أسعار المحاصيل الزيتية و محاصيل الأعلاف، فول الصويا سعره يصل الى 18 الف جنية للطن، عباد الشمس 15 ألف جنية للطن، والذرة الصفراء 9500 جنية للطن، فضلا عن سعر القمح الذي يصل سعره الى 1250 جنيه للطن.


وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن دعم المزارع المصرى فى غاية الأهمية، بدلا من دعم المزارعين فى الدول الخارجية، و هذا توجة رئيسى من رئيس الحكومة.


وأكمل"أشرف كمال" أن هيئة السلع التموينية هى التى ستقوم بالتعاقد على إنتاج المحاصيل الاستراتيجية اللازمة، وأن مشاكل الإنتاج الزراعى أخف كثيرا من مشاكل التسويق الزراعى، لأنه يعتبر عنق الزجاجة بالنسبة للمزارع.

 

البحوث الزراعية المحاصيل الأعلاف السلع التموينية المزارع أخبارا التوك شو

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