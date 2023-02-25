عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محافظ القليوبية ورئيس الغرفة التجارية يفتتحان معرض «أهلا رمضان» في بهتيم

صدى البلد

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم السبت ، معرض «أهلا رمضان»، بمنطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة.

ويتم تنظيم تلك المعارض بمعرفة الغرفة التجارية بالقليوبية، تحت إشراف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتعاون مع كبرى شركات ومصانع الأغذية، وتحتوي تلك المعارض على المنتجات التي يحتاج إليها المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

ويأتي ذلك استمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإقامة معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة إرتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، منذ انطلاقها حتي الآن، شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.

وأشار إلى أنه يتم  خلال الأيام المقبلة تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد  أي نقص للسلع، ويتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي، رغم الإقبال وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

ووجه رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، التجار والشركات بضرورة مراعاة نسبة التخفيض لتقل الأسعار عن الأسواق داخل المعارض بالمحافظة هذا العام كمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

الاتحاد العام للغرف التجارية التموين الصناعة رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانيه نزل 50 جنيه في يوم واحد|هبوط قاسي بأسعار الدواجن بعد طرح البرازيلي

الصحة : ارتداء الكمامة يحمي من الاصابة بفيروس كورونا

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

سبحان الله .. أول تعليق من شوبير على فوز الهلال السوداني

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

5 علامات للتفرقة بين كيس الدجاج البرازيلي الأصلي من المغشوش

حبس 6 سنوات.. أول تعليق من الفتاة الفرنسية بعد سجن سعد لمجرد

أعراض تدل على إصابتك بفيروس الالتهاب الكبدي (ب)

ترشيحاتنا

التعاون البرلماني وحقوق الإنسان.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية ووفد البرلمان الأوروبي| صور

المستشار الألماني: نسعي لتعزيز علاقاتنا مع الهند لتوسيع مجالات التعاون المشترك

ذكرى الحرم الإبراهيمي.. مرصد الأزهر: الجرائم الصهيونية تريد طمس التراث الفلسطيني

شقيق زوجة مدير الفرع زعيم العصابة.. ضبط المتهمين بالسطو على مكتب بريد بدمياط

رفض طعن المتهم بتلقي رشوة من شركة سيارات عالمية على سجنه 3 سنوات

ابنة نانسى عجرم تقتحم المسرح على والدتها .. شاهد ماذا حدث ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص وأحلى.. طريقة عمل الكاتشب الحار في البيت

6 أماكن غير متوقعة للاحتماء عند وقوع الزلازل

فصلت من العمل بسبب إجازة مرضية| تفاصيل صادمة

منها الأسماك.. أطعمة تعزز عمل الدماغ| موجودة في كل بيت

فيديو

4 متهمين.. تفاصيل القبض على لصوص مكتب بريد دمياط الجديدة

ابنة نانسى عجرم تقتحم المسرح على والدتها .. شاهد ماذا حدث ؟

انهيار سوزان نجم الدين وزوجة شادى زيدان لحظة تشييع جثمانه.. فيديو

عضها وضربها بتوحش.. حكم بسجن سعد لمجرد في قضية الفتاة الفرنسية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ