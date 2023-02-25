النشرة الدينية.. الأزهر يعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الخارج.. والمرصد: الجرائم الصهيونية تريد طمس التراث الفلسطيني

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الأوقاف تعلن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بعدد من المساجد الكبرى



وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الخارج



هل يجوز تشغيل القرآن وتركه أثناء النوم؟ مجدي عاشور يجيب



4 كلمات تذكرها قبل النوم.. تمنعك من فعل المعاصي



كيفية الاستعداد لشهر رمضان.. روشتة شرعية لكل مسلم



يجوز الصلاة بدون وضوء في هذه الحالة.. علي جمعة يكشف عنها



حكم الوصية بحرمان الابن العاق من الميراث.. تحذير نبوي للأب والأم



ذكرى الحرم الإبراهيمي.. مرصد الأزهر: الجرائم الصهيونية تريد طمس التراث الفلسطيني



عبادة واحدة تجعلك مرافقا للنبي في الجنة.. الزمها وداوم عليها

