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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأزهر يعلن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الخارج.. والمرصد: الجرائم الصهيونية تريد طمس التراث الفلسطيني

الأزهر يعتمد نتيجة
الأزهر يعتمد نتيجة الطلاب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الأوقاف تعلن تفاصيل ملتقى الفكر الإسلامي بعدد من المساجد الكبرى
 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الخارج
 

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الأخبار الدينية النشرة الدينية الأزهر الأوقاف المساجد القرآن

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