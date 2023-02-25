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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكتكوت وصل 20 جنيه| تراجع أسعار الدواجن والبيض.. وبشرى بشأن الفراخ البرازيلي

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض

تشغل أسعار الدواجن ، بال كل مواطن وخصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي تُعد من أهم وأرخص مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته.
 

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إدخالات جديدة وتوازن في الأسعار.. «منتجي الدواجن» تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان

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من 70 لـ 90 جنيهًا|"منتجي الدواجن": الفراخ البرازيلية آمنة.. وهذه أسعارها بالأسواق


وفي ظل الأزمة التي واجهتها صناعة الدواجن في الفترة الأخيرة ، أقدمت الدولة على اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة عن كاهل مواطنيها، وذلك من خلال الإفراج عن الأعلاف واستيراد دواجن مجمدة (الدواجن البرازيلية) وغيرها من الجهود الأخرى، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم آخر المستجدات صناعة الدواجن وأسعارها بالأسواق، والتي جاءت كالتالي:

 

فيما قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أزمة نقص الأعلاف أدت إلى خروج قطاع كبير جدًا من مربي التسمين والأمهات من العملية الإنتاجية، ولكن تشهد هذه الفترة رجوعًا تدريجيًا لهم؛ وذلك بسبب ما اتخذته الدولة من إجراءات بخصوص الإفراج عن الأعلاف.
 

أسعار الدواجن


كيف ساهمت الفراخ المجمدة المطروحة مؤخرًا في تحجيم الأزمة؟


وأضاف “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، أن الفترة المقبلة ستشهد حدوث مواسم ويأتي على رأسها موسم الاستهلاك الأكبر وهو شهر رمضان، حيث يزيد الاستهلاك بنسبة قد تصل إلى 40% عن الاستهلاك الطبيعي، موضحًا أنه لعلاج هذه الفجوة لجأت الحكومة لاستيراد كمية من الدواجن المجمدة.

بشرى للمواطنين 

وأكد نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الفترة الماضية شهدت إدخالات كبيرة جدًا، بالإضافة إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من إدخالات جديدة من دجاج التسمين، معقبًا: "أعتقد ده هيعمل توازن في الأسعار".
 

وأشار إلى أن الدواجن خلال الأيام الماضية شهدت تراجعًا وصل لـ 12% في أسعار المزرعة، حيث سجلت الأسعار أمس، الجمعة، في المزرعة 65 جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار الكتاكيت تراجعًا أيضًا بنسبة 30% حيث وصلت أسعارها لـ 20 جنيهًا، كما شهدت أسعار البيض أيضًا تراجعًا خلال الأيام الماضية.
 


"منتجي الدواجن": الفراخ البرازيلية آمنة.. وهذه أسعارها بالأسواق
 


 أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن توافر الأعلاف والخامات بكميات كافية وبصفة مستدامة يعمل على انتظام الصناعة بشكلًا طبيعي، فالأعلاف هي مصدر الأمان  للمربي.

تراجع الأسعار في هذه الحالة

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن الموانئ تحتوي على مليون ونصف طن من الذرة والصويا، وتكفي لـ مدة تتراوح بين الـ 40 والـ 45 يوم، متابعًا: “اعتقد في كميات أخرى ستصل الفترة المقبلة”، مؤكدًا أن أساس التراجع والتوازن في الأسعار هو الإتاحة والإنتاج ورجوع المنتجين لصناعة من جديد.
 

الفراخ البرازيلية
 

ولفت نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى أن أسعارالدواجن المستوردة ستكون مضاعفة نتيجة ارتفاع سعر صرف النقد الأجنبي، حيث أسعارها لن تقل عن 70 أو 80 جنيهًا ويمكن أن تصل لـ 90 جنيهًا، وهي من الناحية الصحية آمنة تمامًا.
 

 

شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين: السعر قل 10 جنيهات
 

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن استيراد الدواجن خطوة إيجابية من الحكومة، من أجل إحداث توازن في الأسواق، متابعا: تكلفة الدواجن وأسعارها كان مبالغ بها للغاية.
 

وأضاف “سامح السيد” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن زيادة المعروض من الدواجن الفترة الحالية ساهم بشكل كبير في انخفاض سعر الدواجن، منوها بأن سعر الدواجن في المزارع انخفض 10 جنيه في يوم واحد، وذلك منذ الإعلان عن استيراد الدواجن المجمدة.


ووجه حديثه لكبار التجار، قائلا:"ليه مخفضناش السعر من الأول؟..يجب أن نتضافر جميعا من أجل تخطي الأزمة الحالية"، مشددا على أن الإنتاج البرازيلي من الدواجن لن يؤثر على الإنتاج المحلي.


وشدد على أن الدواجن المجمدة متواجدة في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية، ولن تباع إلى المطاعم أو الفنادق والقطاع الخاص، لأنها مدعمة من قبل الدولة للمواطنين.

 

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