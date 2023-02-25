القوى العاملة: تسليم 14 عقوا لذوي الهمم بشمال سيناء

أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء عن تسليم ١٤ عقد عمل لذوي همم من أبناء محافظة شمال سيناء ، وأوضح محمد سالم مدير المديرية أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وتزامنا مع الاجتماعات الأسبوعية التي يعقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة مع مديري المديريات بالمحافظات لتنفيذ خطة الوزارة نحو حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم وتوفير حياة كريمة لهم..

وأكد مدير المديرية ، أن المديرية تقوم بتنفيذ توجيهات الوزير بحصر المنشأت وتوفير فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مشيراً إلى المديرية مستمرة خلال الفترة المقبلة في التأكد من استيفاء المنشآت بتعيين نسبة الـ 5% لذوي الهمم، وتم الانتقال لمواقع العمل بالمنشات وتسليم عقود العمل بهدف دمج ذوي الهمم في سوق العمل.

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