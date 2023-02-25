راتب يصل إلى 7600 جنيه..  مميزات فرص عمل الشباب والرياضة |اعرفها

تسعي الحكومة عبر وزاراتها إلي إيجاد فرص عمل للشباب فى تخصصات متنوعة تضمن لهم توفير مادي جيد وبالتعاون مع القطاع الخاص.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب و بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتأتي فرص عمل الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها من خلال مبادرة توظيف مصر والتي تعقد بشكل مستمر يوم توظيفي مفتوح لتحدي شركات القطاع الخاص التي تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف.



تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

ويمكن للشباب الراغبين فى الحصول على فرص عمل وزارة الشباب والرياضة التوجه إلي اليوم التوظيفي المنعقد فى نادي نقابة الأطباء.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتتضمن التخصصات المطلوبة التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة كما يلي :-

- الحاجة إلي موظف Call Center وذلك للعمل بمقر شركة خاصة فى أسيوط .

الشروط الواجب توافرها في المتقدم

حيث تتضمن الشروط المطلوبة فى المتقدم ألا يتخطي سنه 27 عام وأيضا موقف واضح من التجنيد.

كما تمشل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة Call Center الحصول على مؤهل عالي وان يكون مستوي الإنجليزي جيد جدا & ممتاز.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

تتضمن فرص عمل الشباب والرياضة المعلنة مجموعة من المميزات التى يحصل عليها الملتحق بالوظائف والتي تشمل مايلي

- يحصل الملتحق بالوظيفة على راتب 6600 +1000 الحافز الشهري.

- وفيما يخص ساعات العمل تبلغ 8 ساعات.

- كما يحصل الملتحق ب فرص عمل الشباب والرياضة علي تأمينات طبية واجتماعية وأيضا توفر الشركة مواصلات.

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة

توفر وزارة الشباب والرياضة طريقة سهلة وبسيطة للراغبين فى التقديم على الوظئف المتاحة.

حيث يمكن للشباب الراغب فى الوظائف المعلنة التسجيل عبر مبادرة توظيف مصر حيث يمكن للشباب الذهاب مباشرة الي ملتقيات التوظيف أو التسجيل علي منصة توظيف مصر .

وتسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال مبادرة توظيف مصر إلى مساعدة الشباب فى توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع تخصصاتهم وأيضا تهدف إلي القضاء على البطالة.