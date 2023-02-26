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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تأخر الشيخوخة ومضادة للالتهابات.. فوائد مذهلة للخبيزة تعرف عليها

الخبيزة نبات مفيد
الخبيزة نبات مفيد لصحة جسم الإنسان

نبتة الخبيزة عُرفت كمصدر غذائي مهم في وقت مبكر من القرن الثالث قبل الميلاد، عندما أشاد الطبيب اليوناني ديفيلوس بالخبيزة كجزء من نظام غذائي صحي. 

وتوارث  أكل الخبيزة  سكان منطقة حوض المتوسط، حيث تيتم قلى النبتة مع البصل وزيت الزيتون في مناطق فلسطين، أو تحشى بالأرز أو البرغل في اليونان، أو تستخدم في مكونات السلطة في تركيا.

 

 

ونبتة الخبيزة  مفيدة في محاربة الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي ، فهي تساعد في التخلص من البلغم ، ولأنها تحتوي على خصائص  فهي مضادة للالتهاب، وتعمل على إرخاء الحنجرة. لذا فإن الخبيزة تستخدم كمهدىء ومضادة للالتهابات و تأخير الشيخوخة ونزلات البرد والسعال.

وعند  استخدام زيت نبتة الخبيزة أو شرب كوب من الشاي مع الخبيزة يساعد في تهدئة الجسم واسترخائه، وتساهم في الخلود للنوم بشكل سريع.

 

 

 

الجهاز التنفسي 

 

وقال الدكتور شعي فتو دكتوراه في النباتات، تعد الخبيزة  مضادة للالتهاب ، فهي لا تستخدم على الجروح فقط، بل  يساعد استخدام الصمغ الخاص فيها على تقليل خطر إصابة المنطقة بالالتهاب ، لوجود  خصائص مضادة للالتهاب والتورم.

وأضاف، فهي تنتج  مادة صمغية تستخدم في صناعة الأدوية كغشاء واقي كمهدئ.

كما تستخدم مستخلص النبتة لعلاج التهابات الفم والحنجرة والجهاز الهضمي، كما تستخدم أيضاً لعلاج نزلات البرد والسعال الجاف والكحة ، كما تساعد تخفيف الأعراض التي تسببها البواسير.  

وقد استخدمت  الطب الصيني التقليدي،  الخبيزة لعلاج اضطرابات الأمعاء الغليظة والمعدة والرئتين.
 

وأوضح أن  الخبيزة، تعمل  كملين يساعد في تسريع حركة الأمعاء والتخلص من مشاكل عسر الهضم  والإمساك .
 

تأخر الشيخوخة 

وأضاف أن الخبيزة  تعالج تأخير الشيخوخة ، فهي تحتوي على خصائص تساعد في تحفيز  إنتاج الكولاجين في الوجه وبالتالي إبطاء عملية ظهور التجاعيد ، ويستخدم زيت الخبيزة من أجل تحقيق هذه الفائدة ايضًا.

وبإمكانك الحصول على مشروب من الخبيزة الذي يساعدك في تحقيق هذه الفائدة، مع مراعاة عدم تناول كمية كبيرة منه.
 

فروة الرأس

 

وأشار إلى أنه للحصول على شعر صحي ولامع وقوي،  يستخدم  منقوع ماء الخبيزة في التخلص من القشرة والتهابات فروة الرأس، و التخلص من الحكة والفطريات التي تسبب أمراض فروة الرأس، بسبب خصائصها المضادة للالتهابات. 

ولأنها تحتوي على عناصر غذائية م فهي مفيدة جداً للجسم ويتم طبخها في فصلي  الشتاء والربيع ، فهي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتقترب تركيبتها الغذائية والعلاجية من نبتة الجرجير والسبانخ الغنية بالفيتامينات والمعادن، أهمها فيتامين أ و ب 12 والحديد.

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الخبيزة مهديء السعال الالتهابات الشيخوخة

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